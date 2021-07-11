Потонув на очах матері: у Харкові 17-річний хлопець загинув, рятуючи друга

У Харкові трагічно загинув 17-річний хлопець / kh.dsns.gov.ua

В Харкові сталася трагедія на водоймі - 17-річний хлопець потонув, рятуючи з води свого молодшого товариша.

Подія трапилася на міському пляжі під час купання 10 липня, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Трагедія сталася на проспекті Тракторобудівників, коли двоє підлітків плавали на надувному м'ячі на одному з міських пляжів.

Повідомляється що в якийсь момент 14-річний підліток зісковзнув і почав тонути. В цей час йому на допомогу поспішив його друг, але при цьому сам почав тонути.

Старший товариш спробував витягнути приятеля, але сам пішов під воду. Рятувальники змогли дістати з води його друга, але ось його самого врятувати не вдалося.

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Зазначається, що тіло підлітка знайшли водолази наступного дня. Слідчі поліції класифікували подію як нещасний випадок, встановлюють всі обставини трагедії.

/ kh.dsns.gov.ua

Як уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, хлопець відпочивав на березі озера зі своєю мамою та другом. Під час купання молодий чоловік і його друг вирішили відплисти на відстань 50 метрів від берега (майже середина озера). Досягнувши відстані, хлопець став тонути. З води його дістали мертвим.

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"Люди з берега побачили, що один з хлопців почав тонути і звернулися до чергових на рятувальному посту "Водно-рятувальна служба". Одного з хлопців вдалося врятувати, а інший потонув", — пояснили в ДСНС.

/ kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на кар'єрі в Кривому Розі небайдужий чоловік "оживив" вже почорнілого потопельника всупереч реакції натовпу. З води місцевого жителя витягли вже без ознак життя.