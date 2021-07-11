Потонув на очах матері: у Харкові 17-річний хлопець загинув, рятуючи друга

Хлопець відпочивав на березі озера зі своєю мамою і другом.
В Харкові сталася трагедія на водоймі - 17-річний хлопець потонув, рятуючи з води свого молодшого товариша.
Подія трапилася на міському пляжі під час купання 10 липня, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.
Трагедія сталася на проспекті Тракторобудівників, коли двоє підлітків плавали на надувному м'ячі на одному з міських пляжів.
Повідомляється що в якийсь момент 14-річний підліток зісковзнув і почав тонути. В цей час йому на допомогу поспішив його друг, але при цьому сам почав тонути.
Старший товариш спробував витягнути приятеля, але сам пішов під воду. Рятувальники змогли дістати з води його друга, але ось його самого врятувати не вдалося.
Зазначається, що тіло підлітка знайшли водолази наступного дня. Слідчі поліції класифікували подію як нещасний випадок, встановлюють всі обставини трагедії.
Як уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, хлопець відпочивав на березі озера зі своєю мамою та другом. Під час купання молодий чоловік і його друг вирішили відплисти на відстань 50 метрів від берега (майже середина озера). Досягнувши відстані, хлопець став тонути. З води його дістали мертвим.
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"Люди з берега побачили, що один з хлопців почав тонути і звернулися до чергових на рятувальному посту "Водно-рятувальна служба". Одного з хлопців вдалося врятувати, а інший потонув", — пояснили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на кар'єрі в Кривому Розі небайдужий чоловік "оживив" вже почорнілого потопельника всупереч реакції натовпу. З води місцевого жителя витягли вже без ознак життя.