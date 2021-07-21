Втопив дружину і вбив себе: у Кривому Розі в басейні знайшли мертвою сімейну пару

На Дніпропетровщині знайшли мертвими чоловіка та дружину / соцмережі

У Покровському районі Кривий Ріг сварка подружжя закінчилася смертю чоловіка і жінки.

Як пише Інформатор з посиланням на джерела в поліції, 19 липня, до місцевої дільниці поліції надійшло повідомлення про виявлення в басейні двох тіл — чоловіка та його дружини. Про страшну знахідку повідомив батько вбитої жінки.

За даними правоохоронців, чоловік намагався умовити свою дружину не розлучатися з ним. Коли ж цього приводу виникла сварка, він втопив її в басейні.

Після скоєння злочину чоловік двічі вдарив себе ножем, покінчивши життя самогубством.

Як уточнює місцевий ресурс Наше місто, подія трапилася на вулиці Алексєєва, 33 в розташованому на території будинку басейні.

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За даними поліції загиблі ніде не працювали, разом не жили і перебували в процесі розлучення. Сусіди кажуть, що чоловік часто бив дружину, мав проблеми з психікою і погрожував вбити свою супутницю життя.

Поліцейські з'ясували, що у жінки слідів насильницької смерті немає - вона померла, захлинувшись водою. На тілі чоловіка виявили два ножових поранення з лівого боку грудної клітини.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луцьку сталося моторошне подвійне вбивство. Чоловік вбив свою дочку і дружину.

Сусіди чоловіка, підозрюваного у вбивстві дружини і дочки, плачуть від жаху і відчаю, але не здивовані, що таке сталося. Кажуть, він був сімейним тираном, і від нього часто доводилося рятувати дружину і дочку.