Побачив прищіпки та викликав копів: у Чернівцях чоловік заявив про небезпеку у власній квартирі

Прищіпки чоловік назвав вибухівкою / НПУ

У Чернівцях чоловік викликав поліцію через упаковку прищіпок, заявивши, що це - вибухівка.

Як передають у патрульній поліції Чернівецької області, 70-річний чоловік зателефонував до поліції та сказав, що до його квартири проникли невідомі. За його словами, вони залишили в його оселі бомбу.

Копи невідкладно прибули на місце події. Однак чоловік вказав на упаковку прищіпок.

"На заявника патрульні склали адміністративний протокол за статтею 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КпАП. Варто зазначити, що, з початку року патрульних викликали без вагомих на те причин 245 разів", - зазначили в поліції.

Також стало ясно, що заявник був у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі жінка кілька разів дзвонила в поліцію і брехала про вбивство. Вона хотіла потрапити до в'язниці через нудне життя. За останній місяць копи зафіксували два помилкових виклики, які надійшли саме від цієї жінки.