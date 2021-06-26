Побачила в дитині демонів: на Львівщині мати хотіла вбити 10-річного сина

Мати хлопчика хворіє на шизофренію / Фото pixaby

В Львівської області 10-річний хлопчик близько третьої ранку втік з дому. Дитина рятувалася від матері, яка поводилася неадекватно, і провела ніч у покинутому автомобілі.

Олег Гайдук живе удвох зі своєю матір'ю в Пустомитах. Вона хворіє на шизофренію, перебуває на обліку в обласній психіатричній лікарні, передає Zaxid.net.

У ніч з 25 на 26 червня їй знову стало погано. У жінки почалися галюцинації. Їй здалося, що в її сина вселилися Демони. За словами дитини, вона хотіла їх убити. Переляканий хлопчик просто втік з дому.

читайте також"Упорота зависла над дитиною": в Одесі "відзначилася" горе-матиДитина ночувала в покинутому авто недалеко від власного будинку. Поліцейські розшукували Олега за кілька годин, а тим часом жінку довелося знову госпіталізувати в лікарню.

Найближчу ніч хлопчик проведе в дитячому будинку. Подальшу долю Олега вирішуватимуть соцслужби.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свою чотиримісячну дитину ударом об вікно.

Раніше трагедія сталася в Кременчуці Полтавської області-там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.