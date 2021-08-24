Ухилився від яйця, але не відхилився від зеленки: з'явилися деталі нападу на Порошенка

Петра Порошенка облили зеленкою / bbc.com

З'явилися нові деталі нападу на екс-президента Петра Порошенко, якого облили зеленкою в центрі Києва після Маршу захисників.

У Мережі з'явилося фото Порошенка, облитого зеленкою. Звернемо увагу, що майже вся нижня частина обличчя екс-президента виявилася забруднена. Крім того, зеленка також потрапила на одяг політика. Очевидці, які поспілкувалися з BBC News Україна, стверджують, що спочатку Порошенко йшов разом з учасниками Маршу захисників, присвяченого Дню Незалежності.

Коли група згорнула на Алею Героїв Небесної Сотні, в політика хтось намагався потрапити яйцем з моста.

Коли Порошенко підійшов до каплиці Небесної Сотні, в нього потрапили зеленкою. На фото видно, що зеленка залила нижню половину обличчя політика і ліве око.

/ bbc.com

Судячи з фото, від зеленки постраждали навіть зуби Порошенка.

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Хто облив Порошенка зеленкою

У Мережі вже опублікували фото затриманого, який напав на Порошенка і облив його зеленкою.

За даними користувача Facebook Олександра Тернавського, затриманого звуть Юрієм. Він з Козельця Чернігівської області.

/ Facebook А. Тернавського

Користувач також опублікував фото затриманого.

За даними поліції, зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.

За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.

У мережі з'явилося відео. як його ведуть правоохоронці.