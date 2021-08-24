Ухилився від яйця, але не відхилився від зеленки: з'явилися деталі нападу на Порошенка

На Алеї Героїв Небесної Сотні в політика намагалися потрапити яйцем з моста.
З'явилися нові деталі нападу на екс-президента Петра Порошенко, якого облили зеленкою в центрі Києва після Маршу захисників.
У Мережі з'явилося фото Порошенка, облитого зеленкою. Звернемо увагу, що майже вся нижня частина обличчя екс-президента виявилася забруднена. Крім того, зеленка також потрапила на одяг політика. Очевидці, які поспілкувалися з BBC News Україна, стверджують, що спочатку Порошенко йшов разом з учасниками Маршу захисників, присвяченого Дню Незалежності.
Коли група згорнула на Алею Героїв Небесної Сотні, в політика хтось намагався потрапити яйцем з моста.
Коли Порошенко підійшов до каплиці Небесної Сотні, в нього потрапили зеленкою. На фото видно, що зеленка залила нижню половину обличчя політика і ліве око.
Судячи з фото, від зеленки постраждали навіть зуби Порошенка.
Хто облив Порошенка зеленкою
У Мережі вже опублікували фото затриманого, який напав на Порошенка і облив його зеленкою.
За даними користувача Facebook Олександра Тернавського, затриманого звуть Юрієм. Він з Козельця Чернігівської області.
Користувач також опублікував фото затриманого.
За даними поліції, зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.
За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нападнику загрожує до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.
Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.
У мережі з'явилося відео. як його ведуть правоохоронці.