Звільненого Зеленським голови КСУ Тупицького не хочуть позбавляти зарплати

Олександр Тупицький (в центрі) / УНІАН

В. о. керівника Секретаріату Конституційного Суду України Лариса Бірюк не бачить підстав для того, щоб перестати платити зарплату Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну, звільненим указом президента Володимира Зеленського з посади суддів КСУ. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на лист Бірюк заступнику голови КСУ Сергію Головатому.

За її словами, укази президента, якими були призначені Тупицький і Касмінін на посади суддів КСУ, є актами індивідуальної дії, а підстави для припинення повноважень суддів або звільнення їх з посад визначаються Конституцією і законом "Про Конституційний Суд України".

"Відсутність відповідного акта про припинення трудових відносин обумовлює відсутність правових підстав для припинення нарахування виплати суддям КСУ Тупицькому та Касмініну винагороди суддів КСУ", - стверджує Бірюк.

З приводу вимоги Головатого позбавити Тупицького і Касмініна права користуватися службовими автомобілями і державним майном в.о. глави Секретаріату КСУ направила ще один лист ‒ з абсолютно такою ж аргументацією.

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Звільнення Тупицького з КСУ: