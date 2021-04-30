Звільненого Зеленським голови КСУ Тупицького не хочуть позбавляти зарплати

В. о. керівника Секретаріату Конституційного Суду України Лариса Бірюк стверджує - немає правових підстав для позбавлення зарплати Олександра Тупицького.
В. о. керівника Секретаріату Конституційного Суду України Лариса Бірюк не бачить підстав для того, щоб перестати платити зарплату Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну, звільненим указом президента Володимира Зеленського з посади суддів КСУ. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на лист Бірюк заступнику голови КСУ Сергію Головатому.
За її словами, укази президента, якими були призначені Тупицький і Касмінін на посади суддів КСУ, є актами індивідуальної дії, а підстави для припинення повноважень суддів або звільнення їх з посад визначаються Конституцією і законом "Про Конституційний Суд України".
"Відсутність відповідного акта про припинення трудових відносин обумовлює відсутність правових підстав для припинення нарахування виплати суддям КСУ Тупицькому та Касмініну винагороди суддів КСУ", - стверджує Бірюк.
З приводу вимоги Головатого позбавити Тупицького і Касмініна права користуватися службовими автомобілями і державним майном в.о. глави Секретаріату КСУ направила ще один лист ‒ з абсолютно такою ж аргументацією.
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Звільнення Тупицького з КСУ:
- Керівник держави Володимир Зеленський 27 березня скасував указ колишнього президента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького головою КСУ та Олександра Касмініна суддею інстанції. Своє рішення президент пояснив інтересами державної безпеки.
- Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Зеленського відповідає закону. Тупицький у 2014 році написав особливу думку про "референдум" у Криму і таким чином показав, що виступає на боці Росії.
- представник глави держави в суді Федір Веніславський заявляв, що Олександр Тупицький вже не голова Конституційного Суду, тому будь-які видані ним розпорядження не мають юридичної сили. Він втратив посаду після того, як був опублікований указ президента Володимира Зеленського.