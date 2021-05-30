У Таїланді помер посол України: стала відома причина смерті

Андрію Бешті було 45 років. Він був призначений послом в Таїланді в листопаді 2015 року / Фото Twitter

У ніч на 30 травня в Таїланді помер посол України Андрій Бешта. З 2017 року він був також послом України в Лаосі та М'янмі за сумісництвом.

Причиною смерті посла України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрія Бешти став серцевий напад. Про це пише видання Сегодня з посиланням на МЗС України.

Бешта був звільнений з посади посла в квітні та вже готувався до повернення в Україну з Таїланду. Експосол був одружений, у нього залишилося троє дітей.

Раніше про смерть українського дипломата написав в Twitter президент Володимир Зеленський.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти", - написав глава держави, не назвавши причину смерті.

За його словами, Бешта був високопрофесійним дипломатом і віддано служив інтересам України.

"Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", - додав Зеленський.

Андрій Бешта - біографія:

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року, повідомляється на сайті посольства України в Королівстві Таїланд.

Розпочав дипломатичну кар'єру у 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

1998-2001: аташе, третій секретар, другий секретар Департаменту ООН та інших міжнародних організацій МЗС України.

2001-2005: другий секретар, перший секретар Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку.

2005-2007: радник, начальник відділу Департаменту ООН та інших міжнародних організацій МЗС України.

2007-2011: радник Посольства України в Королівстві Таїланд.

2011-2016: заступник директора, в. о. директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України.

У листопаді 2015 року призначений президентом України на посаду посла України в Королівстві Таїланд, прибув до Бангкока в січні 2016 року.

Одружений, має дочку і двох синів.

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