Вже 13 областей відповідають "помаранчевій"" зоні щодо коронавірусу - МОЗ

Вже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні по коронавірусу - МОЗ / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники з коронавірусу в регіонах України. Про це повідомляють представники прес-служби медичного відомства.

Станом на 8 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності − при нормі не більше 75 випадків на 100 тисяч населення в Україні даний показник становить 353 (перевищення в 4,71 раз). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (742) та Чернівецькій області (738).

Крім того, в п'яти областях був зафіксований "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування − при нормі менше 4% для "зеленої" зони в країні такий показник становить 14,4%.

За даними за четвер, 7 жовтня 2021 року, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 54,6 осіб на 100 тисяч при нормі не більше 60 осіб.

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А в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях перевищено показник рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайняті 51,7% лікарняних ліжок з киснем при нормі не більше 65%. Цей показник перевищено в Одеській та Харківській областях.

Як повідомляють у МОЗ, показники в 13 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших − "жовтій".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.

Пізніше в мережі з'явилася інформація про те, що 10 жовтня нинішнього року, Херсонська та Харківська області через зростання кількості хворих COVID-19 будуть переведені в "червону" зону карантину.