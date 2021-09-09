Уже з понеділка: школи в одній з областей України переходять на дистанційне навчання

У звичайному режимі навчатимуться тільки 15 шкіл / УНИАН

В Івано-Франківській області з понеділка, 13 вересня, школи перейдуть на дистанційне навчання. У звичайному режимі працюватимуть 15 навчальних закладів у регіоні.

Причиною такого рішення місцевої влади став високий показник захворюваності на коронавірус і низький рівень імунізації педагогів, пише " Україна 24 ".

Як повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Оніщук, у звичайному режимі працюватимуть лише 15 шкіл на Прикарпатті.

"З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області вакциновано 29% вчителів. 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, тобто 15 шкіл Прикарпаття навчатимуться у звичайному режимі", — зазначила Оніщук.

читайте такожКарантин в Україні можуть посилити з 13 Вересня: названо регіони, де ситуація з COVID найгіршаВарто зазначити, що на дистанційну форму навчання можуть перейти й навчальні заклади Сумської області . Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що на карантин закриють навчальні заклади, в яких не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини як мінімум 80% працівників.

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Тим часом у МОЗ оприлюднили нові правила навчання в школах на час карантину, які можуть ввести у зв'язку з поширенням коронавірусу: