Вже у жовтні: епідеміолог попередила про "коронавірусну катастрофу" в Україні

Прогноз медика далеко не райдужний / Фото Reuters

В Україні вже зараз є ознаки того, що в жовтні буде зростання захворюваності та ніяких натяків на спад епідемії. З такою заявою виступила лікар-епідеміолог, завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

Сценарій, коли в жовтні ми зможемо подолати пік захворюваності коронавірусом, а далі заражуваність піде на спад — невиправдано оптимістичний, заявила медик в ефір і "Україна 24".

"Якщо все залишиться так, як зараз, — кількість вакцинованих не буде збільшуватися, не буде ніяких додаткових обмежувальних заходів, люди як і раніше не будуть носити маски-то у нас буде не пік, а буде подальше зростання", — вважає лікар-епідеміолог.

Чумаченко також не виключає того, що місць у лікарнях для хворих буде не вистачати.

читайте такожЧотири області опинилися в "помаранчевій" зоні на сайті МОЗ: ще чотири і Київ на підході"Ми вже зараз бачимо, що кількість госпіталізацій починає перевищувати кількість виписуваних. Що це означає? Починають наповнюватися клініки, вони можуть переповнитися, і (хвора - ред.) людина не зможе отримати кваліфіковану допомогу", - пояснила лікар.

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За словами сера Джона Белла, регіонального професора медицини в Оксфордському університеті, вже до весни наступного року COVID - 19 може нагадувати звичайну застуду , оскільки імунітет зростає через вакцини та кількості перехворілих.