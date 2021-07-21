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В аеропорту Львова підірвали ноутбук туристки: сапери сплутали його з бомбою

21 липня 2021, 17:51

Власницею "підозрілої" сумки виявилася азійка, яка летіла в Стамбул. Вона її просто забула.

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Правоохоронці знешкодили сумку , в якій могла бути вибухівка / поліція Львівщини

У міжнародному аеропорту "Львів" поліцейські прийняли забуту сумку за можливу вибухівку. Її знешкодили, хоча насправді там був тільки ноутбук.

Інцидент стався вранці 21 липня в зоні очікування. Фахівці перевірили периметр і перший поверх аеропорту, а також сумку в зоні очікування, в якій могла бути вибухівка. Як передає Zaxid.Net, ситуація була напружена, оскільки детектор вибухівки дав позитивний сигнал на утримання сумки.

Вибухотехніки за допомогою саперного керованого робота винесли сумку за межі будівлі аеропорту і підірвали. Після вибуху там знайшли залишки звичайного ноутбука, при цьому ніяких слідів вибухівки не виявили. Власницею залишеної сумки виявилася азійка, яка летіла в Стамбул. Вона її просто забула.

В результаті двогодинної спецоперації правоохоронці евакуювали понад 300 працівників і пасажирів, а також обстежили будівлю аеропорту і прилеглу територію. Зараз аеропорт вже працює у звичайному режимі, а власниця знищеного ноутбука вилетіла в місто призначення.

Раніше Главред розповідав про нову корупційну схему в аеропорту Бориспіль, при якій працівники спочатку тягнуть час з ПЛР-тестами, а потім пропонують за $150 купити негативний результат тесту на коронавірус.

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