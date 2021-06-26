В Африці і то краще: в Україні найнижча в світі середня тривалість життя

Смертність в Україні / pixabay

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що в Україні середня тривалість життя нижче, ніж на планеті, навіть включаючи Африку.

"На сьогоднішній день середня тривалість в Україні не тільки чоловіків, а населення в цілому нижче, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку та інші країни", — сказала вона під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Здорова Україна і додала, що це викликано тривалим збереженням занадто низького рівня народжуваності в країні.

Варто відзначити, що раніше в Держстаті повідомляли, що в Україні смертність майже вдвічі перевищує народжуваність.

Напередодні президент Володимир Зеленський представив програму "Здорова Україна".

Зокрема, вона передбачає популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар'єрності в спорті.

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Президент зазначив, що програма спрямована на всі вікові категорії і групи нашого населення і на досягнення однієї головної мети, яке одним реченням звучить так: "українці повинні жити довше".

Як раніше повідомляв Главред, інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна не входить до списку країн, які є лідерами за кількістю летальних випадків від коронавірусу в світі.