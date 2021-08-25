Українець загинув на курорті в Албанії / Фото depositphotos.com

В Албанії за дивних обставин загинув українець. Тіло чоловіка без ознак життя знайшли на пляжі. Загиблому було 66 років.

Інцидент стався в курортному селищі Голем на узбережжі Адріатичного моря в 15 кілометрах від великого міста Дуррес. Тіло виявили близько 11:30 ранку за місцевим часом у вівторок, 24 серпня, передає Euronews.

Поліція почала з'ясовувати обставин події. Причина смерті чоловіка поки невідома.

За попередніми даними, українець потонув, коли купався в морі. Наразі невідомо, з якого міста України чоловік був родом. З ким він перебував на відпочинку в Албанії, також не уточнюється.

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Чоловіка в несвідомому стані доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати. За фактом інциденту турецька прокуратура проводить розслідування.