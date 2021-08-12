В анексованому Криму затопило трасу, яка веде до Керченського мосту

У Криму затопило трасу Таврида / ТАСС

У четвер, 12 серпня, в анексованому Криму підтопило трасу Таврида, яка веде до Кримського мосту - рух ускладнений, був організований об'їзд, повідомляє Крим.Реалії.

Місцева " влада "пояснила підтоплення "рясними опадами". Наразі об'їзд організували у напрямку села Леніно - село Іллічова.

Так звана "влада" Криму оголосила штормове попередження на півострові на два дні - 13 та 14 серпня через прогноз щодо погіршення погодних умов.

Зазначимо, що так звана траса Таврида йде від "Кримського моста" на сході півострова через центральний Крим до Севастополя.

читайте такожСаміт щодо повернення Криму в Україну: у Путіна вибухнули погрозами на адресу учасників заходу

Реклама

Погода в Україні-про що раніше повідомляв Главред:

Як повідомляв Главред, раніше народний синоптик Леонід Горбань озвучив прогноз погоди в Україні на осінь 2021. За його словами, вже в другій половині вересня почнуться дощі і похолодає. Крім того, сніг в 2021 році випаде рано.

Також Горбань розповів, якою буде погода в Україні до кінця літа. За його словами, нам доведеться пережити пекельну спеку і сильну бурю. А закінчиться літо проливним дощем.

Прийдешньої зими українців очікує багато снігу і морози на початку і кінці сезону, а лютий так і взагалі обіцяє бути "лютим", можливі навіть бурани.