В Азовському морі розмножується хижак, небезпечніше медуз

В Азовському морі активно розмножується черевний молюск

Більше, аніж навали медуз, вчених Приазовського національного парку лякає активне розмноження рапана - хижого черевоного молюска, розповів директор нацпарку Дмитро Воловик, передає РИА Мелітополь.

Саме хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю. При цьому там не водяться їхні природні вороги, через що в морі очікується скорочення кількості мідій, якими рапани харчуються.

"Медуз бачать всі, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшуються такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І в якості загрози для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу. Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що через кілька років Азовське море зіштовхнеться саме з проблемою їхньої навали, якщо не розвинути промисловий вилов", - зазначив Воловик.

Як повідомляв Главред, Азовське море в 2021 році перетворилося на обитель для медуз. Теперішнє навала медуз спостерігалося на курортах в Мелітопольському районі. Відпочиваючі скаржилися, що вода стала киселем.

Крім того, туристів на відпочинку в Україні атакували морські блохи, сколопендри і змії.

Повідомлялося також, що на узбережжі Чорного моря популярний курорт окупували сонечка.