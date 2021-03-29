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У Bellingcat встановили особи росіян, причетних до тортур у в'язниці Ізоляція в Донецьку

29 березня 2021, 06:43

Тепер можна офіційно пред'являти претензії РФ за порушення законів і звичаїв ведення війни, повідомив журналіст, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв.

Бойовик ДНР
"Ізоляція" - в'язниця, розташована в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку / Reuters

Розслідувачі міжнародної організації Bellingcat встановили особи трьох росіян, які були причетні до тортур у в'язниці Ізоляція, що підконтрольна бойовикам самопроголошеної "ДНР" і розташована в окупованому Донецьку.

Як повідомив у Facebook журналіст, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв, жителі РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко і Руслан Єремічов причетні до тортур і принижень людської гідності.

Асєєв також опублікував фото росіян та їхні персональні дані:

  • Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., позивний "Товстий". Паспорт громадянина РФ: серія 6019 № 587195. Зайняв місце Палича (Куликовського Дениса) як куратора "Ізоляції".
  • Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., позивний "Бут". Паспорт громадянина РФ: серія 6019 № 616516. Права рука Кривоноса, один із старших по зміні.
  • Єремічев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., позивний "Єрмак". Паспорт громадянина РФ: серія 6019 № 627493. Головний любитель молодих дівчаток на"Ізоляції".
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Фото Facebook Станіслав Асєєв (Stanyslav Asieiev)
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Фото Facebook Станіслав Асєєв (Stanyslav Asieiev)
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Фото Facebook Станіслав Асєєв (Stanyslav Asieiev)
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Фото Facebook Станіслав Асєєв (Stanyslav Asieiev)
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Фото Facebook Станіслав Асєєв (Stanyslav Asieiev)
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Фото Facebook Станіслав Асєєв (Stanyslav Asieiev)

"Тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російській Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС", - написав Асєєв.

Також він повідомив, що скоро буде викладено інформацію про їхнього лідера на прізвисько "Ленін".

"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягуєте людей з електроопіками в камери, де вони і далі повинні "тримати стіну плачу", - написав Асєєв.

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Довідка. "Ізоляція" - в'язниця, розташована в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку. З'явилася після того, як 9 червня 2014 року представники так званої Донецької народної республіки захопили територію художнього фонду Ізоляція та перетворили її на закритий таємний об'єкт "міністерства держбезпеки ДНР".

Як повідомляє Вікіпедія, на території цього об'єкта тренуються військові "ДНР", функціонує склад вкрадених автомобілів, військової техніки та зброї, а також незаконно утримуються люди, яких піддають тортурам. В'язниця має статус секретної. Вироки, за якими утримувані перебувають в "ізоляції", виносяться "судами ДНР" без належного розслідування.

Нагадаємо:

  • Володимир Балух, звільнений з російських катівень під час великого обміну між Києвом і Москвою, заявив про те, що підконтрольні Кремлю тюремники неодноразово застосовували до нього тортури.
  • Звільнений політв'язень, українець Микола Карпюк також розповів про тортури в російських в'язницях.
бойовики ДНР мер Донецька Bellingcat новини України новини Донбасу
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