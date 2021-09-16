У Білому домі прокоментували можливість передачі Києву системи Залізний купол

Politico опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що в Штатах розглядають питання надання або продажу Україні систем ПРО Залізний купол / Reuters

Спікер Білого дому Джен Псакі не змогла ані підтвердити, ані спростувати інформацію про можливість передачі Україні компонентів системи ПРО Залізний купол.

Коли Псакі поставили запитання з приводу Залізного купола, вона відповіла, що їй потрібно звіритися з командою і уточнити інформацію, передає Голос Америки.

При цьому вона зазначила, що на зустрічі президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський домовилися про зміцнення співпраці у військовій сфері.

"Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі (Байдена і Зеленського, - ред.), але що стосується деталей, то я повинна уточнити їх у команди", - сказала Псакі.

Як повідомляв Главред, раніше американське видання Politico повідомило, що в Конгресі США наполягають на внесенні в законопроект про оборону на 2022 рік поправки, яка змусить Білий дім продати або передати Києву зброю протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, мова може йти про компоненти Залізного купола.

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Поправку про протиповітряну оборону України вніс конгресмен від штату Флорида Скотт Франклін, її вже схвалили двопартійним голосуванням.

Журналісти пишуть, що Москва ймовірно може розцінити такий крок як провокацію.

Залізний купол для України

18 травня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що події в Ізраїлі довели необхідність наявності в Україні такої системи протиракетної оборони як Залізний купол.

"Залізний купол" - один з кращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на зразок Залізного купола", - сказав Таран.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив у коментарі Главреду, чи має це сенс для нашої держави і у скільки обійдеться придбання такої протиракетної системи.

Голова правління Українського мілітаристського центру Тарас Чмут вважає, що Україна не зможе купити високотехнологічну систему ПРО через брак коштів, а також тому, що їй не продадуть таке озброєння.

7 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розробляє власну систему протиракетної оборони. У зв'язку з цим влада веде переговори з іншими державами про доступ до їхніх технологій ПРО.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, як ПРО США захистить Донбас від ракетних ударів.