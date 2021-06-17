У Білому домі розкрили, про що домовилися Байден і Путін щодо України

Байден і Путін 16 червня провели зустріч у Женеві / Фото Reuters

Лідери США та Росії Джо Байден і Володимир Путін під час саміту в Женеві обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, президенти поговорили про можливість зрушити мінський процес з мертвої точки.

Як розповів на брифінгу 17 червня високопоставлений чиновник Білого дому, президенти говорили про "області, в яких є реальні, чіткі та істотні відмінності", йдеться на офіційному сайті уряду США.

"Починаючи з України, де президент підтвердив нашу прихильність незалежності, територіальній цілісності, суверенітету України, а також обговорили, чи є передумови для того, щоби дійсно зрушити мінський процес з місця", – сказав чиновник.

Як повідомляв Главред, 16 червня відбулася зустріч президентів США та Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна – в Женеві.

читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: Арестович пояснив мету американо-російського самітуЗа підсумками зустрічі Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Також Путін заявив, що Байден підтримав Мінські угоди.

Президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив глава Білого дому.