У Білому домі заявили про намір оживити партнерство з Україною

Джейк Салліван поговорив телефоном з Андрієм Єрмаком / Reuters

Вашингтон має намір оживити партнерство з Києвом, щоб підтримати президента України Володимира Зеленського. Таку заяву зробили у Білому домі після того, як керівник Офісу президента України Андрій Єрмак телефоном обговорив з радником президента США Джейкобом Салліваном протидію дезінформації.

"Салліван передав, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір оживити наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ", - йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що Салліван також підтвердив незмінну підтримку американською стороною суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України.

Розмова Єрмака та Саллівана - про що йшлося раніше: