У Білому домі заявили про намір оживити партнерство з Україною

США висловили підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.
Вашингтон має намір оживити партнерство з Києвом, щоб підтримати президента України Володимира Зеленського. Таку заяву зробили у Білому домі після того, як керівник Офісу президента України Андрій Єрмак телефоном обговорив з радником президента США Джейкобом Салліваном протидію дезінформації.
"Салліван передав, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір оживити наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ", - йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що Салліван також підтвердив незмінну підтримку американською стороною суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України.
Розмова Єрмака та Саллівана - про що йшлося раніше:
- 29 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.
- Єрмак подякував США за чітку та послідовну політику щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
- Крім того, Андрій Єрмак розповів про ситуацію з безпекою на лінії розмежування в Донбасі.
- Також глава Офісу президента заявив, що США могли б зіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.
Автор: Адріана Бубновська