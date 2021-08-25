У Бердянська одні туристи побилися з іншими через медуз

У Бердянська одні туристи побилися з іншими через медузи / скріншот з відео

На пляжі, який розташований в популярному Азовському курорті Бердянськ (Запорізька область), туристи побилися прямо у воді.

За словами очевидців, словесна перепалка виникла після того, як одна група відпочивальників почала викидати медуз з води на берег. У туристів виник конфлікт з іншою компанією туристів. Словесна перепалка швидко переросла в бійку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те в Запорізькій області в селі Приморський Посад на березі Азовського моря справжня навала медуз.

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Як кажуть туристи, цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачками, куди їх скидають лопатою.

Однак медуз збирають самі відпочивальники. Люди дістають їх з води і складають в купу.

Далі, експерт-біолог Олександр Коротя заявляв, що нашестя медуз в Азовському морі пов'язано з тим, що вода дуже інтенсивно нагрівається

А ще 3-4 роки тому температура води не піднімалася вище + 26 градусів

"Зараз справи йдуть інакше. Також цього року у воді дуже багато зоопланктону, яким харчуються медузи", - каже біолог.

Коротя зазначив, що судячи з міжнародних даних, з кожним роком десь на пів градуса підвищується температура Світового океану. А, отже, теплолюбні організми отримують комфортні умови, у них починається інтенсивне розмноження, з'являється кормова база і вони прекрасно себе почувають.