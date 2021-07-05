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У Бердянську немає світла і води: курортне місто затопило

5 липня 2021, 10:40

Бердянськ "пішов під воду" після потужної зливи 4 липня. Такі обсяги води не витримала дренажна система. Крім того, вітер повалив дерева.

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Бердянськ затопило після дощу / Фото facebook.com/pro.berdiansk

У Бердянську Запорізької області 4 липня пройшла потужна злива. Вулиці затопило, вітер повалив десятки дерев. У місті сталося масове аварійне відключення електроенергії.

Бердянськ "пішов під воду", бо такі обсяги води не витримала дренажна система, повідомляє Pro.berdiansk.

Як повідомляють у КП Бердянськводоканал, стався порив у внутрішньобудинкових мережах, на час ремонтних робіт водопостачання відключили.

За інформацією Бердянського РЕМ, станом на ранок 5 липня від електроенергії відключено кілька десятків домоволодінь на вулиці Запорізьких козаків. Всі інші аварії та пориви електромереж, які сталися через грозу 4 липня, усунули.

Вітер повалив кілька дерев - вони і порвали лінію електропередач. Без електроенергії залишається частина міста, село Нововасилівка, насосна станція і колонія.

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  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk
  • Потоп в Бердянську
    Потоп в Бердянську Фото facebook.com/pro.berdiansk

Як повідомляв Главред, погода в Україні у понеділок, 5 липня, буде знову дощовою. По всій країні очікуються опади. У південних і центральних областях дощі будуть значними.

Дощі супроводжуватимуться грозами. Місцями пройде град, вітер посилиться до штормових значень. Синоптик попередив про шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

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