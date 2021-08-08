У Бердянську розмалювали червоною фарбою машини з російськими номерами: фото

У Бердянську жорстоко розмалювали машини з російськими номерами / ПроЬердянськ

Надворі популярного Азовського курорту Бердянськ (Запорізька область) автомобілі з російськими номерами змалювали червоною фарбою. Як повідомляє місцевий сайт ПРОБердянск, інцидент стався в ніч на 7 серпня.

Під гарячу руку невідомих городян потрапили автомобілі марок Volkswagen і Chevrolet з номерами РФ. Інцидент стався біля готелю на вулиці Набережна.

Потерпілі, коли побачили фарбу на своїх авто, написали заяву в поліцію.

"Як нам стало відомо, гості міста-українці, один з них житель сусіднього ‒ Чернігівського району. За фактом події співробітники Бердянського відділу поліції проводять розгляд", - повідомляють журналісти.

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Нагадаємо, раніше, в Броварах (Київська область, передмістя столиці України) користувачі Мережі помітили автомобіль типу седан марки Mercedes-Benz з московськими номерами.

Крім того, на задньому склі автомобіля була величезна наклейка: "Ми за Путіна не голосували. Не чіпайте тачку".