У Берліні висунули звинувачення РФ через скупчення військ на кордоні з Україною

У Міноборони Німеччини відреагували на провокаційні дії Москви.
Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер прокоментувала ситуацію навколо нарощування російської військової присутності на кордонах України.
Глава Міноборони ФРН на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter висловила жаль з приводу того, що Москва досі не пояснила причину і цілі посилення російської військової активності на кордоні з Україною.
"Якби Росії було нічого приховувати, вона легко могла б пояснити, що за війська вона переміщує і з якою метою", - зазначила політик.
Разом з тим Крамп-Карренбауер повідомила, що Берлін шкодує про рішення Росії не брати участь 10 квітня в ініційованому Україною спеціальному засіданні ОБСЄ в рамках параграфа 16 так званого Віденського документа, на якому Москва могла надати пояснення щодо нарощування своєї військової присутності на кордоні з Україною.
Зазначимо, що згідно з Віденським документом, країни-члени ОБСЄ регулярно обмінюються інформацією щодо стану їх збройних сил, чисельності армій і озброєнь, а також про плани у сфері оборони і військовий бюджет.
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Раніше Німеччина і Франція висловили жаль, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.