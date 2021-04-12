У Берліні висунули звинувачення РФ через скупчення військ на кордоні з Україною

У ФРН зробили заяву через війська РФ біля кордонів України / pixabay

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер прокоментувала ситуацію навколо нарощування російської військової присутності на кордонах України.

Глава Міноборони ФРН на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter висловила жаль з приводу того, що Москва досі не пояснила причину і цілі посилення російської військової активності на кордоні з Україною.

"Якби Росії було нічого приховувати, вона легко могла б пояснити, що за війська вона переміщує і з якою метою", - зазначила політик.

Разом з тим Крамп-Карренбауер повідомила, що Берлін шкодує про рішення Росії не брати участь 10 квітня в ініційованому Україною спеціальному засіданні ОБСЄ в рамках параграфа 16 так званого Віденського документа, на якому Москва могла надати пояснення щодо нарощування своєї військової присутності на кордоні з Україною.

Зазначимо, що згідно з Віденським документом, країни-члени ОБСЄ регулярно обмінюються інформацією щодо стану їх збройних сил, чисельності армій і озброєнь, а також про плани у сфері оборони і військовий бюджет.

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Раніше Німеччина і Франція висловили жаль, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

Загострення на кордоні України і РФ: