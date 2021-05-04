У Болгарії розповіли про продаж боєприпасів Україні з початку війни на Донбасі

Болгарія організувала поставку боєприпасів для ЗСУ / УНІАН

Міністр оборони Болгарії в 2013 році Тодор Тагарєв прокоментував питання поставок озброєння і боєприпасів в Україну після початку російської агресії.

У коментарі Радіо Свобода він не виключив, що в певний період часу деякі типи боєприпасів, які доставляли з Болгарії для української армії, були важливими для ЗСУ.

"Ми можемо припустити, що болгарська влада була добре обізнана в цьому, адже у нас дуже суворий контроль в тому, що стосується продажу або купівлі озброєння - як в ЄС, так і в ООН", - пояснив колишній болгарський міністр оборони.

Він зазначив, що болгарська влада не тільки знала, а й схвалювала поставки озброєння в Україну.

"Державі дуже легко відстежити всю картину, якщо є сумніви в угоді. Наприклад, ми союзники з Чехією і завжди можемо попросити інформацію для кращого розуміння того, що відбувається", - говорить Тагарєв.

Видання додає, що за даними джерела в митній службі, в 2015-му році через митницю в Україні пройшло 165 тисяч 30 мм боєприпасів, 200 тисяч різних пострілів для підствольних гранатометів, артснаряди і реактивні гранати.

У той же час в 2020 році в Україну з Болгарії зайшло не менше 70 тисяч ВОГів, 90 тисяч різних патронів (як для снайперських гвинтівок, так і для кулеметів) і майже 7 тисяч артбоєпипасів калібру 152 мм.

Отруєння Еміліана Гебрева:

Болгарська прокуратура звинуватила трьох співробітників частини 29155 ГРУ РФ в отруєнні Гебрева і видала ордери на їх арешт.

Було опубліковано відповідне відео, на якому був зображений один з нападників.

Кілер намазував імовірно отруйною речовиною дверні ручки автомобілів, що належать Гебреву, його синові і старшому менеджеру, в гаражі недалеко від їх офісів в Софії.

Раніше повідомлялося про те, що болгарська прокуратура підозрює шістьох громадян Росії в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 по 2020 роки на збройових заводах країни, де зберігався товар продавця зброї Гебрева.