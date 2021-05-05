У лікарні Красногорівки після обстрілу COVID-відділення сталася трагедія

Бойовики обстріляли лікарню на Донбасі / facebook.com/pressjfo.news

У прифронтовій Красногорівці після обстрілу бойовиками лікарні з хворими на коронавірус в медустанові помер один з пацієнтів.

Як повідомляє ТСН, смерть людини настала, імовірно, через стрес і хвилювання.

У загиблого була важка форма COVID-19. Всього в двох корпусах лікарні було близько 60 осіб. 120-міліметрова міна, яку випустили бойовики "ДНР", вибухнула якраз між двома корпусами клініки, ближче до адміністративно-господарської будівлі біля ганку.

Навпроти розташоване двоповерхове терапевтичне відділення, яке переобладнали під інфекційне - більшість пацієнтів там з коронавірусом.

У момент обстрілу в палатах на лікарняних ліжках і з кисневими масками знаходилося 38 хворих і медперсонал.

На місці вранці працювали сапери, поліцейські, військові, рятувальники ДСНС. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

За інформацією штабу ООС, окупанти відкрили вогонь у напрямку Красногорівки 4 травня близько 21:25. Обстріли велися з гранатометів, мінометів калібру 120 мм і БМП і тривали близько години.

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"В результаті обстрілу, були пошкоджені Центральна лікарня, яка знаходиться за адресою вул. Нахімова 1а, медичний автомобіль і навколишні будівлі. У той час в лікарні перебувало 45 хворих, що проходять лікування від коронавірусу. У будівлях вибило скло, пошкоджено лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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