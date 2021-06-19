У лікарні не вистачило місць: у Харкові зростає кількість отруєних суші в ресторані

Про масове отруєння в Харкові стало відомо 17 червня, люди відвідували ресторани Якіторія та Мафія / Фото pixabay

Внаслідок отруєння в ресторанах японської кухні у Харкові постраждала вже 71 людина, серед хворих - 14 дітей. Пацієнтам діагностували ентероколіт - одночасне запалення тонкої й товстої кишок.

Для госпіталізації хворих відкрили ще одне відділення в лікарні №3, повідомила Суспільному віцемер Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, 39 осіб перебувають у міській лікарні №31. 14 пацієнтів - у дитячій лікарні №19. Збільшилася кількість госпіталізованих до Валківської центральної районної лікарні - туди направили 18 осіб. Якщо кількість хворих зростатиме, їх направлятимуть у відкрите відділення лікарні №3.

Разом з тим чотирьох пацієнтів, які отруїлися після відвідування ресторанів у Харкові, доставили до районного медзакладу через брак місць.

Тим часом у ДСНС повідомили, що станом на 7:00 19 червня в Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 67 осіб, з них 14 — діти.

Як повідомляв Главред, про масове отруєння в Харкові стало відомо 17 червня. Люди відвідували ресторани Якіторія та Мафія. Постраждалі пов'язують своє отруєння з суші, страви вони замовляли напередодні.

Ресторани визнають свою провину і обіцяють компенсувати витрати людей на лікування.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил). Два ресторани в Харкові закриють примусово, якщо вони продовжать роботу до кінця епідеміологічного розслідування.