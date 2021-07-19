У лікарні помер тяжкопоранений військовослужбовець з Кривого Рогу: у нього було 80% опіків тіла

Олександр Горбенко помер 19 липня / Перший міський телеканал

29-річний укранський військовослужбовець Олександр Горбенко помер 19 липня – він отримав важке поранення у зоні ООС 15 липня.

Як повідомляє Перший міський телеканал, військовослужбовець лікувався у харківській лікарні. Про смерть військового повідомила радник голови Дніпровської ОДА Тетяна Губа.

"Уранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка", – йдеться у повідомленні.

Чоловік боровся з наслідками важкого поранення з 15 липня. Саме в цей день орієнтовно о 21:30 годині Олександра поранили російські бойовики.

Тоді Тетяна Губа, радник голови Дніпропетровської обласної ради, повідомляла про важкий стан військового - у нього було 80% опіків тіла. Тоді чоловіка доставили на лікування в опіковий центр Харкова.

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За інформацією місцевого видання, чоловік служив на Донбасі з 2014 року.

Батальйон національного захисту "Кривбас" повідомив про смерть бійця і висловив співчуття "родині нашого побратима Василя Холода".

"Сьогодні вночі, в опіковому центрі Харкова, від поранень і важких опіків, отриманих під час обстрілу окупантами, помер його син, Олександр Горбенко", – написали військові.

Війна на Донбасі - про що йшлося раніше:

4 липня на Донбасі загинув один український військовий. Як повідомляє штаб ООС, він отримав поранення несумісні з життям.

Також раніше на Донбасі військовий автомобіль ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Унаслідк події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.