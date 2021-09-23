У Борисполі людей годували супом, в якому плескалася використана жуйка

Як кажуть очевидці, жуйка спокійно плавала в оточенні картоплі і брокколі. Керівництво закладу харчування всі звинувачення категорично відкидає.
У Борисполі (Київська область) співробітники однієї з компаній, які замовили з місцевого кафе суп, виявили, що в ньому плаває пережована жувальна гумка. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на співробітницю компанії.
З'ясувалося, що жуйка спокійно плавала в оточенні картоплі і брокколі. У компанії звернулися до установи харчування. Але там всі звинувачення заперечують. І запевняють, що такого бути не може і у них ніхто не вживає жуйку під час приготування їжі.
За їх словами, зараз у закладі харчування перевіряють інцидент, а керівництво переглядає записи з камер відеоспостереження.
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Нагадаємо, раніше соціологічне опитування, проведене в 30-річчя з дня проголошення Україною незалежності продемонструвало, що жителі східної частини країни відрізняються цікавим підходом до українських символів. Наприклад, вони заявили, що такими є:
- борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно)
- українську природу (13% і 15% відповідно).