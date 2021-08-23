У Борисполі туристи падали без свідомості через затримку рейсу

Через літаки з дипломатами, які прилетіли для участі в саміті "Кримської платформи", українські туристи кілька годин не могли відправитися у відпустку.
В аеропорту Бориспіль стався скандал з рейсом однієї з авіакомпанії, який повинен був доставити групу туристів в Грецький Іракліон. Про інцидент повідомляється на каналі пабліку "Київ Оперативний" в Telegram.
Пасажири провели в аеропорту кілька годин, а деякі навіть непритомніли при посадці в літак. Літак повинен був вилетіти з України до Греції в неділю, о 16: 45. Однак пасажирам оголосили про затримку рейсу на дві години.
Туристи встигли пройти реєстрацію на рейс і паспортний контроль і їм оголосили посадку. Однак в салоні літака їм довелося провести кілька годин. На відео, яке розмістили в соціальних мережах, чутно, що пасажири почали просити воду і нашатирний спирт. І рейс на Іракліон полетів лише через кілька годин від початкового розкладу
Як пояснили працівники аеропорту Бориспіль, рейс кілька разів переносили через те, що до Києва почали прибувати літаки з дипломатами, які беруть участь у саміті "Кримської платформи" і всі злітно-посадочні смуги зайняті цими лайнерами.
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Нагадаємо, раніше в Одесі, 27 липня, в міжнародному аеропорту виникла пробка з літаків.
пілот Боїнга, що належить компанії Flydubai, відмовився продовжувати рух по рульовій доріжці, ширина якої, нібито, не відповідає нормам.
Так, після приземлення літак з ОАЕ проїхав до місця стику зі старою злітно-посадковою смугою і зупинив свій рух.
Літак SkyUp, який приземлився слідом і був посаджений на ту ж доріжку, також змушений був зупинитися через заблокований рух повітряним судном Flydubai.
Ситуацію вдалося вирішити завдяки аеродромному тягачу, який виштовхнув спочатку на злітну смугу літак SkyUp, а потім і Боїнг.