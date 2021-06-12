У Бучі школярка застрелила хлопця з пневмата: з'явилося відео з місця трагедії

У Бучі 15-річна дівчина застрелила 16-річного хлопця під час фотосесії / Фото Нацполіції

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов опублікував фрагмент відеозапису проведення слідчих дій на місці трагічної загибелі 16-річного школяра в місті Буча Київської області.

Хлопця застрелила його 15-річна подруга під час фотосесії. Нєбитов зазначив у Facebook, що жарти зі зброєю ніколи не закінчуються хепі-ендом.

На опублікованому відео підозрювана розповідає деталі інциденту, який стався на території приватного маєтку одного зі школярів. Там вони відпочивали після проходження ЗНО і фотографувалися зі зброєю. Перед трагедією в розмові між собою школярі з'ясовували, чи була гвинтівка заряджена.

"Гвинтівка заряджена? - Ні. А далі - постріл, а далі - смерть... Трагічна загибель юнака з Бучі змусила багатьох усвідомити, що ніякі жарти зі зброєю хепі-ендом не закінчуються. І той факт, що гвинтівку тримала 15-річна, і те, що хлопець загинув на місці від одного пострілу з пневматичної зброї, лише додають драматизму цьому інциденту", - написав Нєбитов.

Начальник Головного управління Нацполіції в Київщини додав: неважливо, яка ця зброя - вогнепальна, травматична чи холодна, вона завжди небезпечна.

"Нехай ці кадри стануть застереженням для власників зброї, особливо тих, у кого є діти. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблого і сподіваюся, що подібне більше не повториться", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у місті Буча під Києвом школярка з необережності застрелила хлопця. Юнак загинув на місці. Нацполіція вже порушила кримінальне провадження, дівчинці загрожує обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років.

За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.