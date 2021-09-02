У центрі Києва знеструмлені фонтани й торговий центр

Центр Києва залишився без світла / eco-turizm.net

У центрі столиці сьогодні, 2 вересня, сталася масштабна аварія на міській електромережі. Через це в районі Майдану Незалежності знеструмлені великий і малі фонтани, частково Торговий центр Глобус, а також найближчі будинки.

"Фахівцями СВКП Київводфонд спільно з представниками ЗАТ "ДТЕК Київські електромережі" проводяться необхідні дії для відновлення електронапруги", - йдеться в повідомленні Киевводфону.

Раніше Главред писав про те, що понад 100 населених пунктів Одеської області було знеструмлювати. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.

Як зазначає компанія, Молдавська електростанція живить підстанції України "Роздільна" та "Кучургани". В результаті аварійного відключення лінії 110 кВ, 96 і частково 47 населених пунктів Роздільнянського та Одеського районів були знеструмлені.

Відомо, що електропостачання відновиться після усунення несправностей на молдавській електричній станції.