У центрі Києва п'яний водій влетів в автомобіль патрульних

У Києві сталася ДТП за участю патрульного авто

У Києві п'яний водій став винуватцем жахливої ДТП зі службовим автомобілем патрульних -рівень алкоголю у крові у водія зашкалював у 13 разів, повідомляє Telegram-канал патрульної поліції Києва.

Згідно з даними правоохоронців, ДТП трапилась близько четвертої ранку. Нетверезий водій автомобіля Audi скоїв наїзд на службовий транспорт.

"Подія сталася близько 4 ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі, чекали на зелений сигнал, коли відчули потужний удар в задню частину службового Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", - пише пресслужба.

Відзначається, що рівень алкоголю в крові водія становив 2,67 проміле, що в 13 разів більше від допустимого рівня.

Як повідомляв Главред, у місті Кілія на Одещині 15-річний хлопець на мопеді збив 7-річну дівчинку. Вона перетинала дорогу на пішохідному переході. В результаті ДТП дівчинка знепритомніла, а згодом – впала в кому.

У Житомирі 3-річний дитина потрапила під колеса авто, яке здавало назад на автостоянці. З різними травмами дівчинку госпіталізували до медзакладу. ДТП сталася 9 вересня на автостоянці торгово-розважального комплексу.