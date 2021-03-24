У центрі Києва розбушувалася потужна пожежа, перекрито рух

У Києві в ресторані сталася потужна пожежа / kyiv.dsns.gov.ua

У центрі Києва в середу, 24 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходиться кафе-бар – загорівся дах, вогонь охопив сотні квадратних метрів, евакуйовано 10 осіб.

Пожежа сталася за адресою вул. Саксаганського, 38, рятувальники дізналися про загоряння о 14:10, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у Києві.

До ліквідації пожежі залучено 14 одиниць техніки та 54 особи. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Через пожежу рух по Саксаганського перекрито на ділянці між вул. Антоновича та вул. Володимирською, повідомляє Telegram-канал Київ•Трафік.

У київському ресторані сталася потужна пожежа / kyiv.dsns.gov.ua

О 15:19 загоряння локалізували на площі 300 квадратних метрів, йдеться на каналі Київської міської держадміністрації в Telegram.

За відомостями рятувальників, пожежу на Саксаганського ліквідували о 15:57. Причина загоряння поки невідома.

Рух у центрі столиці було відновлено.