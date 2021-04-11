У центрі Києва знищили старовинну будівлю

Будівля знаходилася на вулиці Симона Петлюри, 29 (колишня Безаківська) та була зведена в кінці XIX-го століття.
У центрі Києві біля залізничного вокзалу знесли старовинний Прибутковий будинок Уткіна. Столична прокуратура відкрила справу за цим фактом, але вже після того, як історичну будівлю знесли.
Будівля знаходилася на вулиці Симона Петлюри, 29 (колишня Безаківська) і була зведена в кінці XIX-го століття.
"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації за фактом самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі міста Києва", - йдеться в повідомленні прокуратури в Facebook.
- Раніше Главред писав про те, що Музей історії запорізького козацтва, закритий через аварійність в 2015 році, незабаром знову зможе приймати гостей. Наступним кроком стане відновлення туристичного потенціалу острова Хортиця в Запоріжжі, заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух.
- Це стане можливим завдяки президентській програмі "Велика Реставрація", повідомив він. Незабаром Хортиця стане справжньою перлиною України. Сучасним, комфортним і безбар'єрним простором для культури і туризму.
Автор: Катерина Трохимчук