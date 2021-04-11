У центрі Києва знищили старовинну будівлю

У центрі Києва знесли історичну будівлю

У центрі Києві біля залізничного вокзалу знесли старовинний Прибутковий будинок Уткіна. Столична прокуратура відкрила справу за цим фактом, але вже після того, як історичну будівлю знесли.

Будівля знаходилася на вулиці Симона Петлюри, 29 (колишня Безаківська) і була зведена в кінці XIX-го століття.

"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації за фактом самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі міста Києва", - йдеться в повідомленні прокуратури в Facebook.