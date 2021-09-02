У центрі Києва біля Арсенальної поруч з новим фонтаном під землю провалилася вантажівка

В Києві вантажівка провалилася під землю на Арсенальній площі. Причому її нещодавно відреставрували і облаштували новий фонтан. Фото і відео з місця інциденту опублікував паблік "Типовий Київ" в Telegram-каналі.

Два лівих колеса транспортного засобу пішли під плитку - через що машину перекосило на лівій бік.

До слова, деякі користувачі Мережі спочатку висловлювали сумніви в правдивості інформації про інцидент. Але опубліковані трохи пізніше інші знімки і відео з Арсенальної площі їх переконали - вантажівка дійсно провалилася.

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Нагадаємо, раніше короткочасні, але найпотужніші зливи стали причиною утворення величезного провалу асфальту у самому центрі Києва - рух по вулиці Кловський узвіз (Печерський район) виявилася в результаті ускладнений.

"У столиці після нічного дощу утворилася воронка на одну смугу, комунальники вже перекрили. Рух ускладнений. Будьте уважні і обережні вибирайте маршрути заздалегідь", — писали тоді користувачі в соціальних мережах.