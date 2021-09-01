У центрі Києва спалахнула пожежа в одному із навчальних закладів

У столиці загорівся навчальний заклад / УНІАН

Сьогодні ввечері в центрі столиці спалахнула пожежа в навчальному закладі, на місці зараз працюють рятувальники, повідомила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага в інтерв'ю РБК-Україна.

"У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів", - повідомила вона.

У результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.

Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.

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Раніше Главред писав про те, що ввечері в середу, 25 серпня, спалахнула потужна пожежа у приватному будинку на столичних Позняках.

"Місцеві кажуть, що чули також деякі вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці", - йдеться в повідомленні.

Вогонь вже охопив 100 "квадратів", розповіли рятувальники.