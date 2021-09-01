У центрі Києва спалахнула пожежа в одному із навчальних закладів

У результаті пожежі жертв і постраждалих немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.
Сьогодні ввечері в центрі столиці спалахнула пожежа в навчальному закладі, на місці зараз працюють рятувальники, повідомила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага в інтерв'ю РБК-Україна.
"У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів", - повідомила вона.
У результаті пожежі жертв і постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.
Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.
Раніше Главред писав про те, що ввечері в середу, 25 серпня, спалахнула потужна пожежа у приватному будинку на столичних Позняках.
"Місцеві кажуть, що чули також деякі вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці", - йдеться в повідомленні.
Вогонь вже охопив 100 "квадратів", розповіли рятувальники.