У центрі Львова посеред білого дня розстріляли таксиста: фото та прикмети підозрюваних

У Львові застрелили таксиста / Фото з вуличних камер

У п'ятницю, 27 серпня, у Львові, на вулиці Василя Стуса, 47, стався збройний напад на водія таксі. Від отриманих травм чоловік помер, поліція вже оголосила в розшук двох підозрюваних.

За інформацією депутата Львівської міської ради, активіста Ігоря Зінкевіа, до одного з ресторанів зайшов закривавлений чоловік. Він розповів, що він таксист і в нього стріляли невідомі особи. Очевидці викликали потерпілому медиків, проте той помер у лікарні.

Як повідомили в пресслужбі правоохоронного відомства Львівської області, нападників було двоє.

Підозрюваний 1 : середньої тілобудови, зріст 175 см. Був одягненим у чорну кепку, коротку куртку червоного кольору, чорні штани (можливо спортивні), в руках мав смугасті сумки.

: середньої тілобудови, зріст 175 см. Був одягненим у чорну кепку, коротку куртку червоного кольору, чорні штани (можливо спортивні), в руках мав смугасті сумки. Підозрюваний 2: зріст 180-185 см, міцної тілобудови. Був одягненим у кепку темного кольору.

У разі виявлення цих осіб просять повідомляти за телефоном: 096 755 18 09 або "102".

Пасажир, який завдав смертельного поранення / Фото: Ігор Зінкевич

Раніше повідомлялося, що водій однієї зі служб таксі у Львові налякав 11 річну дівчинку через те, що почав везти її в невідомому напрямку. Від страху дівчинка вистрибнула з авто на ходу.

Згодом було опубліковано відео, на якому небайдужі розмовляють з водієм таксі. Чоловік розповів, що він не чув, що дівчинка йому говорила про те, що він не туди їхав. Також таксист сказав, що він не зрозумів, чому дівчинка втекла.