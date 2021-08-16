У центрі Одеси на іноземного туриста впав шматок стіни

Частина фасаду обрушилася чоловікові на голову / УНІАН

В Одесі НП. У центрі міста на іноземного туриста впала частина фасаду будівлі.

Як пише УНІАН, інцидент стався в історичному центрі міста - на вулиці Садовій. Про це особисто на нараді в понеділок, 16 серпня, розповів мер міста Геннадій Труханов.

В результаті обвалу шматка фасаду був травмований іноземний турист.

"Звідки ця людина, зараз з'ясовуємо. Потерпілий знаходиться в приватній клініці "Одрекс", він - гість міста. У нього розсічення голови. Наклали кілька швів", - зазначив Жеман.

Пізніше з'ясувалося, що аварійна будівля знаходиться в управлінні приватної компанії "Ренесанс".

Тим часом, мер міста доручив підлеглим оперативно розробити пропозиції для вирішення питання з вказаною компанією, а також додав, що всі будівлі, які вона обслуговує, - в незадовільному стані.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі дівчина переходила дорогу і провалилася під землю. Раніше там прорвало трубу. Внаслідок прориву тротуар і проїжджа частина опинилася під водою. Однак комунальники на той момент ще не обмежили місце прориву. Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, але їй це не вдалося. Вона опинилася по шию у воді.