У центрі Одеси скульптуру на будинку "відремонтували" пластиковою пляшкою

В Одесі відвалилася частина скульптури на історичній будівлі / Фейсбук є. Сокольського

В Одесі розгорівся скандал після того, як одна з пошкоджених скульптур на фронтоні фасадного вікна історичного будинку Руссова на Садовій вулиці виявилася з пластиковою пляшкою замість обличчя.

Фото з відреставрованою скульптурою поділився в Facebook одеський краєзнавець Євген Сокольський.

Можна помітити, що у скульптури відвалилася частина обличчя, при цьому оголивши пластикову пляшку, яку халтурники-реставратори використовували в якості каркаса.

"Відкрилися деякі секрети майстерності", - пише краєзнавець.

Відзначимо, що будинок Руссова відкрили після першого етапу реставрації в грудні 2019 року. Роботи, які обійшлися міській казні в 150 млн грн, торкнулися несучих конструкцій будівлі, дах і фасади, пише Думська.

Водночас правоохоронці вже повідомили про підозру Олені Сердюк, колишньому директору компанії Укрспецпроект, яка займалася реставрацією. Їй інкримінують злочини, передбачені ч.1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України (службова підробка, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

/ Фейсбук Є. Сокольського

За версією слідства, Сердюк завдала місту збитків у розмірі 5 млн грн.

Крім того, поліція стверджує, що в результаті робіт було зруйновано, пошкоджено або змінено близько половини елементів пам'ятки архітектури – близько 30% елементів фасаду.

Додамо, що в соцмережах з'явилися численні картинки з фотожабами на "креативний" ремонт в Одесі.

Нагадаємо, раніше в Києві розгорівся скандал через те, що забудовник вирішив звести ТЦ прямо на проїжджій частині однієї з доріг.