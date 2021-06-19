У центрі Житомира вантажівка "пішла" під асфальт

У Житомирі провалилася вантажівка / РБК

Прям в центрі Житомира під асфальт провалилася вантажівка - це сталося біля 12-поверхового житлового будинку ("Шульц") під час ремонту покриття, повідомив Андрій Близнюк, доцент кафедри журналістики університету ім. І. Франка в Facebook.

Інцидент стався вранці, 19 червня, на Майдані Соборному. Як розповіли очевидці, вантажівка раптово повністю провалилася під землю.

Як видно на фото, комунальники обгородили попереджувальною стрічкою Місце події. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

"Щойно біля 12-ти поверхівки на Майдані Соборному під асфальт провалився вантажний автомобіль", - повідомив Близнюк.

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Причини події й досі встановлюються.

У коментарях користувачі пишуть, що це пішохідна частина. Також зазначають, що там вкладають новий асфальт, який і привезла машина. Однак перекриття не витримало, і машина провалилася.

Раніше Глаавред писав про те, що моторошна смертельна ДТП сталася в ніч на суботу, 19 червня, в Києві. На проспекті Бажана пішоходи намагалися перебігти дорогу, і потрапили під колеса фури.