У церкві під Львовом трагічно загинув молодий хлопець

Хлопця вдарило струмом у церкві

У Львівській області стався трагічний випадок - у церкві села Тарасівка в церкві загинув 14-річний хлопець від удару струму.

Як передає кореспондент ТСН, наразі за фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

У храмі якраз знімали дерев'яну підлогу, щоб покласти нову з підігрівом. Хлопець допомагав, взяв у руки трубу, всередині якої був неізольований електропровід. Від удару він впав. Швидка, яка приїхала на виклик, констатувала смерть дитини.

"Під підлогою була труба і електрика. Він вчепився в трубу, хотів віднести її, зробив два кроки, впав і все. Другий хлопець намагався ту трубу забрати у нього, його також струмом вдарило", - розповідає Паламар Федір Брумець.

Хто закопав трубу із неізольованим електропроводом у підлогу — поки з'ясувати важко, це робили аж в 1977 році.

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У селі кажуть, що Віталій декілька років прислужував у храмі, закінчив восьмий клас і на канікулах зголосився допомагати з ремонтом.

"Хороший був, в церкві прислужував, слухняний такий хлопець. Біда трапилася, ще яка біда, такий молодий хлопець", - каже мешканка села Катерина Сас.

Через смерть хлопця у селі оголосили жалобу. На фасаді народного будинку висить прапор із чорними стрічками. У родині ще є молодший син. Матір обох хлопців виховувала сама.

Раніше в Одеській області в Ізмаїльському районі загинув п'ятирічний хлопчик, який заліз у трансформаторну будку.

Правоохоронці повідомили, що дитина з батьком пішли гуляти до озера. Дитина пробралася в трансформаторну будку, яка виявилася відкритою, де отримав удар струмом, несумісний з життям.