У Черкасах помер 7-річний Андрійко, закатований в будинку у бабусі

7-річний хлопчик помер у лікарні в Черкасах / скріншот

У Черкасах помер 7-річний хлопчик Андрійко, який потрапив до лікарні з численними травмами, отриманими під час перебування в будинку бабусі.

Дитина перебувала на лікуванні в Черкаській дитячій обласній лікарні, повідомляє місцеве видання Provce.

Дитина померла в неділю ввечері, 5 вересня, розповів директор лікарні Микола Кондрацький.

До останнього часу постраждалий хлопчик перебував у термінальній комі.

Додамо, що 4 вересня Соснівським районним судом було обрано запобіжний захід для нерідного діда постраждалого хлопчика.

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Про це Zmi.ck.ua повідомила прессекретар обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою суд задовольнив.

Застосовують цей запобіжний захід для підозрюваного Юрія Лясова на 60 діб без права вносити заставу.

Трагедія в Черкасах з 7-річним хлопчиком

Раніше бабусю постраждалого хлопчика Вікторії Лясової оголосили підозру за статтею про залишення в небезпеці і взяли під варту на два місяці.

За версією Лясової, Андрійко впав з купи цегли – це нібито і стало причиною травми мозку. Інші пошкодження дитина нібито теж завдала собі сама.

24 серпня у Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика.

У дитини діагностували гематому головного мозку, відсутність обох вух і нижньої губи, а також частини статевого органу. Він перебував у вкрай важкому стані.

За даним фактом прокуратура розслідує два провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.Наразі з'ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу.

Служба У СПРАВАХ ДІТЕЙ з'ясовує умови проживання дитини, перевіряє повноту виконання її батьками обов'язків щодо виховання та розвитку.