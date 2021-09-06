У Черкасах помер 7-річний Андрійко, закатований в будинку у бабусі

До останнього часу постраждалий хлопчик перебував у термінальній комі.
У Черкасах помер 7-річний хлопчик Андрійко, який потрапив до лікарні з численними травмами, отриманими під час перебування в будинку бабусі.
Дитина перебувала на лікуванні в Черкаській дитячій обласній лікарні, повідомляє місцеве видання Provce.
Дитина померла в неділю ввечері, 5 вересня, розповів директор лікарні Микола Кондрацький.
До останнього часу постраждалий хлопчик перебував у термінальній комі.
Додамо, що 4 вересня Соснівським районним судом було обрано запобіжний захід для нерідного діда постраждалого хлопчика.
Про це Zmi.ck.ua повідомила прессекретар обласної прокуратури Світлана Андрейченко.
Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою суд задовольнив.
Застосовують цей запобіжний захід для підозрюваного Юрія Лясова на 60 діб без права вносити заставу.
Трагедія в Черкасах з 7-річним хлопчиком
Раніше бабусю постраждалого хлопчика Вікторії Лясової оголосили підозру за статтею про залишення в небезпеці і взяли під варту на два місяці.
За версією Лясової, Андрійко впав з купи цегли – це нібито і стало причиною травми мозку. Інші пошкодження дитина нібито теж завдала собі сама.
24 серпня у Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика.
У дитини діагностували гематому головного мозку, відсутність обох вух і нижньої губи, а також частини статевого органу. Він перебував у вкрай важкому стані.
За даним фактом прокуратура розслідує два провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.Наразі з'ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу.
Служба У СПРАВАХ ДІТЕЙ з'ясовує умови проживання дитини, перевіряє повноту виконання її батьками обов'язків щодо виховання та розвитку.