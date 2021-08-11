На Черкащині хлопець спалив прапор України

У селі Петрушки хлопець спалив прапор України / Фото ch.npu.gov.ua

У селі Петрушки Черкаської області в ніч з 7 на 8 серпня хлопець спалив прапор України, який висів на адміністративній будівлі. За даними поліції, молодик перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зловмисником виявився житель села Глушки 2002 року народження, повідомляється на сайті ГУ НП в Черкаській області. Його затримали. За даними слідства, хлопець відпочивав у компанії. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він зірвав прапор з адмінбудівлі, кинув його на землю і спалив.

Фото ch.npu.gov.ua

Фото ch.npu.gov.ua

Порушено кримінальне провадження за наругу над державними символами (частина 1 статті 338 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на термін до 6 місяців або позбавлення волі на термін до 3 років.

читайте такожУ Львові біля входу в кав'ярні постелили прапор "ДНР"

Як повідомляв Главред, 7 серпня молодий житель з Маріуполя підпалив прапор України і виклав це на свою сторінку в Instagram. Але вже буквально за кілька годин вибачився за скоєне.