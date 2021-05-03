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У Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала юшкою з грибами

3 травня 2021, 15:13

Дітям стало зле після того, як мати нагодувала їх супом з першими весняними грибами, що дорослі зібрали в лісі поруч з будинком.

Лікарня
У Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала супом з грибами / УНІАН

Трагедія сталася у Чернігівській області - в селі Олександрівка Добрянської громади мати нагодувала чотирьох дітей супом з грибами. Унаслідок отруєння 5-річна дівчинка і 7-місячний хлопчик померли в лікарні.

Головний лікар Чернігівської дитячої обласної лікарні Олександр Карета повідомив, що у неділю, 2 травня, в реанімації померла 7-місячна дитина, яка отруїлася грибами, пише "Суспільне". За його словами, маленький Віктор помер від того, що токсини отруїли його організм, унаслідок чого припинили працювати внутрішні органи.

Хлопчика до лікарні доставили у комі. З 27 квітня малюк перебував у важкому стані на ШВЛ.

Повідомляється, що вранці 30 квітня в реанімації обласної дитячої лікарні померла 5-річна Аліна, у дівчинки відмовили внутрішні органи.

Дітям стало зле 26 квітня після того, як мати нагодувала їх супом з першими весняними грибами, які дорослі зібрали в лісі поруч з будинком. 27 квітня двох дітей - 7-місячного Віктора і 5-річну Аліну - доставили без свідомості до лікарні.

Симптоми отруєння - слабкість і блювота — спочатку проявилися у новонародженого. Потім вночі стало погано його сестричці, а вранці — і ще двом дітям. Усього в сім'ї було п'ятеро дітей.

"Самих грибів діти не їли, їли картоплю і суп з картоплі. Я навіть уявити собі не могла, що таке може трапитися, ми не вперше їмо. Було все нормально до цього випадку", - запевняє мама дітей Євгенія Алексєєнко.

Старшого хлопчика, який живе з бабусею і грибну юшку не їв, соцслужби тимчасово вилучили з родини.

    Отруєння дітей - про що йшлося раніше:

    новини Чернігова діти отруєння харчове отруєння
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