У Чернігівській області в навчальному центрі застрелився контрактник / УНІАН

Трагедія сталася у навчальному центрі Десна в Чернігівській області. Там здійснив самогубство військовослужбовець контрактної служби, який прибув на навчання місяць тому. Чоловік вистрілив собі в голову з АК-74.

"Військовослужбовець 1996 року в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний. Причина такого вчинку невідома. Зараз працює слідча група Козелецького райвідділу Національної поліції України в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні на сторінці навчального центру у Facebook.

Також стало відомо, що кулю для суїциду військовослужбовець заготовив раніше. Самогубство сталося 2 квітня.

"Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що патрони цієї серії на заняттях не видавалися", - додали 3 навчальному центрі.

Довідка

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого - військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню сухопутних військ. Знаходиться в смт Десна Чернігівської області, повідомляє Вікіпедія.

Раніше в селищі Новоівницьке (знаходиться під Житомиром) у квартирі були знайдені мертвими троє військовослужбовців-контрактників. Чоловіків знайшли мертвими в орендованій квартирі, в якій вони жили. За даними правоохоронців, під час поверхневого огляду на тілах військових не знайдено пошкодження.