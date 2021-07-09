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У Чорногорії затримали автобус з українцями: водіїв підозрюють у перевезенні фальшивих грошей

9 липня 2021, 07:28

За сприяння українських дипломатів понад 30 туристів відпустили, а водій автобуса та його напарник були затримані.

Чорногорія
У Чорногорії затримані українці / fakty.ictv.ua

На кордоні Чорногорії та Албанії прикордонники затримали автобус з українськими туристами - всього 34 людини. Водіїв автобуса запідозрили у перевезенні фальшивих грошей.

Затримання відбулося 8 липня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНІАН.

"Чорногорські прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус з 34 українцями. Автобус був затриманий у зв'язку з підозрою перевезення одним з водіїв фальшивих грошей", - сказав представник МЗС.

Посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з приводу звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

В результаті 32 пасажири автобуса продовжили маршрут до Албанії на іншому транспортному засобі. Водія та його напарника заарештувала поліція.

Проводиться розслідування. Українські дипломати надають співгромадянам необхідну допомогу.

Як повідомляв Главред, громадяни України, Росії, Білорусі та Північної Македонії зможуть потрапити на територію Чорногорії (знаходиться в Південно-Східній Європі) без обмежень, які раніше були запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Коронавірусні обмеження скасували під час туристичного сезону.

Чорногорія МЗС України Олег Ніколенко українські туристи
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