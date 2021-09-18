У Чернівцях неадекват розстріляв авто, в якому були 3 дітей

Постраждали Скло та двері машини / НПУ

Моторошне видовище в Чернівцях. На одній з вулиць міста сталася стрілянина. Дивом у ній не постраждали діти. Двоє водіїв посварилися між собою і один з них раптово почав стріляти.

Як повідомляює поліція Чернівецької області, сталося це ввечері 17 вересня. Неадекватний водій вдався до зброї незважаючи на те, що в одній з машин знаходилися троє дітей 8, 14 і 15 років. Також в салоні автомобіля-жертви були двоє дорослих.

Водій Volkswagen Bora почав цілитися в Daewoo Lanos. Все це відбувалося під час руху. Після кількох пострілів у бік вікон пасажирських дверей, нападник спокійно поїхав далі.

В результаті від пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа.

Копи встановили особу нападника: ним виявився 22-річний буковинець. У зловмисника вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 міліметра та автомобіль. Тепер йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях чоловік викликав поліцію через лякаючу упаковку прищіпок, заявивши, що це - вибухівка. Він подзвонив в поліцію і сказав, що в його квартиру проникли невідомі. За його словами, вони залишили в його оселі бомбу.