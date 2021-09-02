У Чернівцях неадекватна жінка напала на мера

У Чернівцях жінка напала на мера / скрін

Сьогодні, 2 вересня, у Чернівцях під час сесії міськради до зали увірвалася неадекватна жінка, яка підбігла до президії та намагалася вдарити мера Романа Клічука, повідомляє УНІАН.

Жінка раптово вибігла з дверей сесійної зали до президії, за якою сидів мер Клічук і секретар міськради Марина Кирилюк. Жінка нерозбірливо кричала російською мовою, поводилася неадекватно, махаючи перед Кличуком стосом папірців. При цьому вона голосно лаялася на чиновника і депутатів.

Через дивну поведінку чернівчанки Кличуку довелося кілька разів від'їжджати від президії, щоб вона не зачепила його. Тим часом секретарка міськради зателефонувала до поліції і повідомила про цю ситуацію.

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Кілька депутатів міськради, сидячи по своїх місцях, намагалися розпитати жінку, чому вона прийшла до сесійної зали і чого вимагає. Однак ніякої конкретної відповіді вона не надала.

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Через хвилину до сесійної зали увійшов представник Нацполіції, який вивів жінку з приміщення мерії. Після цього Клічук попросив вибачення у присутніх за цю ситуацію. За словами чиновника, він не зрозумів, чому жінка прийшла до міськради і чого саме вона вимагала.

"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", - сказав мер, додавши, що у неї, ймовірно, є психічні розлади. Після цього Клічук оголосив перерву в роботі сесії на 10 хвилин.

Нагадавши, у Києві двоє п'яних братів посварилися з безхатченком, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.