У Чернівцях за дивних обставин помер студент з Індії: тіло знайшли на вулиці

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу / УНІАН

На одній з вулиць Чернівців ввечері 5 жовтня раптово помер хлопець. Поліціянти встановили особу загиблого – ним виявився 21-річний громадянин Індії, який навчався на медика у Буковинському державному медичному університеті.

За словами очевидців, студент був не один, а відпочивав у компанії інших студентів на лавочці. Вони "щось їли", коли хлопцеві стало зле і йому викликали швидку. Врятувати студента не вдалося, повідомляє УНН.

У відділі комунікації поліції в Чернівецькій області агентству новин АСС повідомили, що виявили тіло без видимих ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті тіло іноземця направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, вона настала внаслідок розриву аорти.

Слідчі поліції внесли відомості про смерть чоловіка до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про природну смерть. Крім того, про трагічний інцидент проінформували посольство Індії та департамент консульської служби МЗС України.

Зазначається, що іноземець перебував в Україні на законних підставах та навчався на четвертому курсі одного з буковинських закладів вищої освіти.

У дитячому таборі Києва загадково помер 12-річний хлопчик

Раніше повідомлялося, що в Пущі-Водиці в таборі "Артек" помер 12-річний Павло Теровець. Напередодні дитина скаржилася, що погано себе почуває. До кімнати викликали лікаря, але він лише оглянув хлопчика. Про точну причину смерті ще не повідомляють.

У ЗМІ також кажуть, що дитина жила разом з батьком. Він виховував хлопчика сам. У сім'ї були фінансові проблеми, проте чоловік намагався дати дитині все необхідне.