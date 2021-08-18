У Чернівецькій області пронісся потужний буревій: ламав дерева, як сірники

Сильний вітер повалив дерева / Фото Facebook

У вівторок, 17 серпня, потужний буревій пронісся Чернівецькою областю. Сильний вітер повалив десятки дерев і частково знеструмив населені пункти.

Як повідомляють місцеві жителі, спочатку пройшла злива з грозою і шквалами. Стихія поламала дерева, уламки попадали на автомобільні дороги. Очевидці ділилися кадрами наслідків негоди в соціальних мережах. Зокрема, чернівчанин Ярослав Адамчук опублікував фото з траси Чернівці-Берегомет.

Фото Facebook Ярослав Адамчук

Крім цього, ураган торкнувся колишнього Новоселицького району, розташованого на кордоні Буковини та Бессарабії. За даними видання Район-Інфо, негода поламала дерева дорогою до сіл Брест та Малинівка.

Негода накрила Чернівецьку область / facebook.com/rayoninfo

facebook.com/rayoninfo

Як повідомляв Главред, вранці 17 серпня жителі Львова могли побачити унікальне погодне явище - хмару"грозовий комір", що накрила місто і стала причиною негоди.

Синоптик Наталка Діденко уточнила, що, ймовірно, ця хмара є підвидом купчасто-дощових хмар – "грозовий комір". Вони викликають зливу, грозу і шквали. Вранці через Львів проходив атмосферний фронт, тому в місті почався ураган. Купчасто-дощові хмари в Україні трапляються часто, а ось явище "грозовий комір" – справжня рідкість.